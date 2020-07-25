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В Киеве уже больше 7,5 тысячи заразившихся коронавирусом, выздоровевших — меньше 3 тысяч

В Киеве уже больше 7,5 тысячи заразившихся коронавирусом, выздоровевших — меньше 3 тысяч

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве за сутки, 24 июля, коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили еще у 129 горожан, таким образом, общее количество инфицированных составило 7525 человек, а количество выздоровевших пока не достигло 3 тысяч (2748 человек). Такие данные в соцсети приводит мэр Виталий Кличко.


По его информации, госпитализировали 24 июля только 19 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Среди новозаболевших — 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет, а также 8 детей (среди них — годовалая девочка).

Больше всего новых случаев заболевания диагностировано в Днепровском (22), Соломенском (18), Печерском и Голосеевском (по 16) районах.

Напомним, в Украине 24 июля зафиксировали 1106 новых случаев COVID-19, что является почти антирекордом. Больше было выявлено лишь 26 июня.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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