В Латвии предложили квотировать латышскую музыку в эфире

Влада Некрасова

Латвийское общество развития музыки призвало государство ввести на местных радиостанциях квоты на латышских исполнителей, сообщает bb.lv

Представители латвийской музыкальной индустрии обратились в Министерство культуры с предложением по «снижению ущерба от нынешнего кризиса». Они призывают ввести на радиостанциях хотя бы «минимальные» квоты на созданную в Латвии музыку. Предложение предусматривает, что не менее 40% транслируемой музыки должно быть на латышском языке, или она должна быть издана и зарегистрирована в Латвии в течение последних трех лет. По крайней мере половина из этой квоты должна быть в эфире с 7 утра до 8 вечера.

Стоит добавить, что это не новая инициатива. Подобное предложение выдвигалось еще в 2013 году, активные дискуссии на эту тему велись и в Сейме созыва 2014−2018 гг. Тогда правящая коалиция продвигала идею о 20%-ной квоте, однако, учитывая различные мнения, окончательное решение на сей счет принято так и не было. Теперь местная музыкальная индустрия надеется, что получить поддержку государства ей удастся.

Представители отрасли указывают, что радиочастоты принадлежат государству. По их словам, вопрос стоит о самом существовании национальной идентичности. В данный момент из всех звучащих в латвийском эфире музыкальных произведений местного производства — лишь 18%. Исключением является лишь принадлежащее государству Latvijas Radio 2 — там транслируются песни исключительно на латышском языке.

«Не требуется высшей математики, чтобы понять, что до 75% от собранных отчислений выплачиваются зарубежным авторам, исполнителям, продюсерам фонограмм», — поясняет исполнительный директор Латвийского общества развития музыки Агнесе Цимушка-Рекке.

Категорически против введения квот на латышских исполнителей выступает Латвийская ассоциация вещательных организаций. Там отмечают, что прошли времена, когда радиоведущие могли ставить музыку на свой вкус — и в мире, и в Латвии список песен подбирают профессионалы, регулярно изучая музыкальные предпочтения слушателей.

«Радио не может быть учителем. Мы больше не в аналоговом мире, мы не можем поучать, что надо слушать. Радио сегодня конкурирует со всеми возможными платформами — Spotify, Youtube и многим другим», — отмечает исполнительный директор ассоциации Андрис Кенинш.

Вещательные организации отмечают — если человек не услышит на радио то, что хочет, он переключится. Таким образом примерно 10-миллионный рынок радиорекламы может сократиться, а значит сократятся и авторские отчисления местным музыкантам. Вместо этого, как указывают в ассоциации, надо думать над другими способами популяризации латвийской музыки. Стороны должно примирить Министерство культуры. Пока что оно свое мнение о квотах не высказало.