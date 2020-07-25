В Латвии предложили квотировать латышскую музыку в эфире
Латвийское общество развития музыки призвало государство ввести на местных радиостанциях квоты на латышских исполнителей, сообщает bb.lv
Представители латвийской музыкальной индустрии обратились в Министерство культуры с предложением по «снижению ущерба от нынешнего кризиса». Они призывают ввести на радиостанциях хотя бы «минимальные» квоты на созданную в Латвии музыку. Предложение предусматривает, что не менее 40% транслируемой музыки должно быть на латышском языке, или она должна быть издана и зарегистрирована в Латвии в течение последних трех лет. По крайней мере половина из этой квоты должна быть в эфире с 7 утра до 8 вечера.
Стоит добавить, что это не новая инициатива. Подобное предложение выдвигалось еще в 2013 году, активные дискуссии на эту тему велись и в Сейме созыва 2014−2018 гг. Тогда правящая коалиция продвигала идею о 20%-ной квоте, однако, учитывая различные мнения, окончательное решение на сей счет принято так и не было. Теперь местная музыкальная индустрия надеется, что получить поддержку государства ей удастся.
Представители отрасли указывают, что радиочастоты принадлежат государству. По их словам, вопрос стоит о самом существовании национальной идентичности. В данный момент из всех звучащих в латвийском эфире музыкальных произведений местного производства — лишь 18%. Исключением является лишь принадлежащее государству Latvijas Radio 2 — там транслируются песни исключительно на латышском языке.
Категорически против введения квот на латышских исполнителей выступает Латвийская ассоциация вещательных организаций. Там отмечают, что прошли времена, когда радиоведущие могли ставить музыку на свой вкус — и в мире, и в Латвии список песен подбирают профессионалы, регулярно изучая музыкальные предпочтения слушателей.
Вещательные организации отмечают — если человек не услышит на радио то, что хочет, он переключится. Таким образом примерно 10-миллионный рынок радиорекламы может сократиться, а значит сократятся и авторские отчисления местным музыкантам. Вместо этого, как указывают в ассоциации, надо думать над другими способами популяризации латвийской музыки. Стороны должно примирить Министерство культуры. Пока что оно свое мнение о квотах не высказало.