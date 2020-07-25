В Риге тренируются латвийские ополченцы-земессарги

Лидия Мартынова

В течение этих выходных, 25—26 июля в столице Латвии проходят учения 13-го пехотного батальона Рижской 1-й бригады ополчения «Земессардзе». Ополченцы-земессарги и военные отрабатывают штурм и защиту базы на улице Линэзера, 6. В маневрах участвуют свыше 70 человек, сообщает «Sputnik Латвия».

Рижан просят не пугаться при виде военной техники на дорогах общего пользования и отнестись к проводимым маневрам с «пониманием». Горожан известили, что учения проходят только в светлое время суток, а оружие и взрывчатка у солдат бутафорские.

Напомним, что ранее командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш предупредил о запланированных на осень беспрецедентных военных учениях в Риге. В маневрах будут задействованы как солдаты НВС, так и военнослужащие НАТО. И, как отмечал Калниньш, «это будет очень большая активность», а предстоящие учения окажутся непохожи на все те, что проводились в Риге до сих пор.