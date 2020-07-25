Врио главы Норильска подписал заявление о выходе из ЛДПР

Анастасия Иванова

Исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев написал заявление о выходе из ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее в Telegam-каналах появилась информация, что Тимофеев якобы написал заявление о выходе из ЛДПР. Депутат ГД от Красноярского края Сергей Натаров заявил РИА Новости, что самого заявления в партию не поступало. Депутат также отметил, что в любом случае партия препятствовать решению Тимофеева не будет.

"Исполняющий обязанности главы города Николай Тимофеев подписал заявление об исключении его из ЛДПР, потому что считает, что и.о. главы города должен осуществлять свою деятельность в интересах всех жителей города Норильска, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов", - сообщили в пресс-службе администрации Норильска.

В понедельник мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил о своей отставке. Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Исполняющим обязанности главы Норильска был назначен заместитель мэра Тимофеев.