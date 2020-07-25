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Зюганов назвал трехдневное голосование недоразумением

Зюганов назвал трехдневное голосование недоразумением
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал недоразумением голосование на грядущих в сентябре выборах в течение нескольких дней.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.


"Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или еще где-то, это полное безобразие. И нельзя голосовать по 3-4 дня, это тоже недоразумение", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас тысячи избирательных комиссий, кто будет сидеть по 3-4 дня, где вы найдете столько контролеров", - риторически спросил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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