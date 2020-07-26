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Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России

Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мощный и современный военно-морской флот всегда будет гарантом безопасности и могущества России.

"Наши моряки достойно продолжают славные традиции предков. Мощный, современный военно-морской флот, способный выполнить боевые задачи любой сложности, был, есть и всегда будет гарантом безопасности и могущества нашей страны", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю дня ВМФ.

Аксенов подчеркнул, что военно-морской флот – важнейшая основа оборонного потенциала России. "Во многом именно создание мощного флота предопределило развитие нашей страны как великой мировой державы", - подчеркнул Аксенов.


Севастополя неотделима от истории Черноморского флота России.
# Политика
По материалам: ria.ru

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