Александр Иваницкий: думаю, Карелин станет президентом России

Лидия Мартынова

© Фото : пресс-служба МДЦ "Артек"

В субботу пришло трагическое известие о гибели знаменитого советского борца вольного стиля, олимпийского чемпиона 1964 года Александра Иваницкого. В память о спортсмене и многолетнем руководителе главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР РИА Новости вспоминает интервью, которое было взято корреспондентами Анатолием Самохваловым и Олегом Богатовым три года назад.

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Александр Иваницкий во время беседы с корреспондентами РИА Новости произнес такую вещь: "Надо мной висело это проклятие - куда ни придешь, все с ходу: "А, спортсмен пришел. О чем с ним говорить - спортсмен!". Но с Иваницким мы поговорили о жизни, которую не каждому дано повидать: блокада, голод, борьба, Победа, олимпийская победа, люди, которые произвели впечатление, и на которых у Александра Владимировича весьма критичный, но уникальный взгляд.