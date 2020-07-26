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Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками

Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Ванинского и Советско-Гаванского районов предложил создать народный совет для консультаций с лидерами общественного мнения, сообщает пресс-служба губернатора.

Во время поездки по Ванинскому району на трассе между поселками врио губернатора Михаил Дегтярев остановил свой автомобиль и вышел пообщаться с местными активистами. Стихийная беседа постепенно переросла в диалог о насущных проблемах и ситуации вокруг экс-губернатора региона Сергея Фургала.

# Политика
По материалам: ria.ru

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