Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха не превысит +30 градусов. На западе пройдут дожди с грозами.

Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 26 июля, дожди, кроме крайнего запада, захватят Хмельницкую и Житомирскую области. На юге, в центре и на востоке температура воздуха будет до +32 градусов. На западе страны сохранится грозовая прохлада, столбики термометров будут колебаться в пределах +24-+26 градусов.

В понедельник, 27 июля, грозовой фронт с территории Украины не уйдет. Кроме западных областей, дожди с грозами ожидаются в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

На 1−2 градуса потеплеет на севере, востоке и юге. На западе сохранится от +22 до +27 градусов.

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