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Гуд бай, Гонконг! Трамп пообещал лишить его привилегий

Гуд бай, Гонконг! Трамп пообещал лишить его привилегий

Дональд Трамп отрёкся от Гонконга, сообщают официальные американские источники. По словам президента США, теперь отношение к этому району будет таким же «как ко всему остальному Китаю — без привилегий, без экономической поддержки».

В то же время эксперты прогнозируют потерю Гонконгом статуса территории с самым низким в мире налогом на прибыль. Согласно данным исследования «Индекс налогообложения», который провел Независимый швейцарский институт экономических исследований и консалтинга BAK Economics, его место займет швейцарский кантон Нидвальден.

Как пишет издание Tages Anzeiger, такое может произойти, так как Швейцария проводит одну из самых значительных налоговых реформ за последние десятилетия. По прогнозу экспертов, ставка налога на прибыль в швейцарском кантоне через пять лет снизится с нынешних 10,1 до 9,8%. В Гонконге же она сейчас равняется 9,9%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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