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Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля

Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля
Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ пройдёт 30 июля, планируется обсуждение плана проведения мониторинга реализации поправок, заявила РИА Новости директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, Талия Хабриева.

"Да, заседание рабочей группы по поправкам в конституцию 30 июля планируется. Мы определим план, каким образом мы будем осуществлять мониторинг реализации поправок в конституцию, чтобы обеспечить их аутентичность тому замыслу, который мы проводили, потому что большинство этих поправок все прошли через рабочую группу. Кто-то даже был инициатором. Речь идёт именно об этом, это главный вопрос, ну и некоторые сопутствующие",- сказала Хабриева.

С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.


Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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