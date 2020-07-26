«Не поддавайтесь панике»: Хомчак высказался о полном прекращении огня на Донбассе

Лидия Мартынова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак положительно оценил подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, главнокомандующий отметил, что бойцы готовы дать отпор противнику при нарушении им договоренностей — для этого созданы дополнительные резервы.

«Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведении диверсионно-разведывательных операций и создании угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры», — заявил Хомчак.

«Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники и сохранять спокойствие», — добавил Хомчак.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Путин созвонились по поводу новых договоренностей.

Напоминаем, в интервью «ФАКТАМ» эксперт заявил, что у боевиков низкий уровень контроля и командования, поэтому противник не будет соблюдать установленные перемирием правила.