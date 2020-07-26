Нерест трески все-таки не дал начаться достройке «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

Достройку «Северного потока — 2» нельзя сейчас возобновить, так как у острова Борнхольм идет нерест трески. Немецкое издание Die Welt уточняет, что датские власти ввели запрет до осени.

Напомним, еще в январе ИА Newstes писало о том, что строительство балтийского газопровода будет запрещено в июле и августе. Тогда в бассейне датского острова Борнхольм идет нерест трески и любые работы в том районе в течение двух месяцев запрещены. Об этом говорится и в разрешении Датского энергетического агентства (DEA) для «Северного потока — 2». А неуложенный участок частично попадает в зону нереста трески и полностью — в зону движения мальков.

Черным выделены зоны нереста трески. Иллюстрация: researchgate.net.





По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, у острова Борнхольм сейчас нет ни одного рыболовецкого судна.

Die Welt при этом отмечает, что возобновление строительства невозможно было и раньше, так как только в начале июля DEA выдало разрешение на использование трубоукладчиков с якорным позиционированием, один из которых планируют использовать в строительстве. Впрочем, и сам оператор проекта подал заявку на это только в июне, когда собрал флот в Балтийском море.

Сейчас, по сути, «Газпром» уже готов возобновить строительство «Северного потока — 2» собственными силами, если только еще не продолжается, если ведется вообще, дооснащение трубоукладчика «Академик Черский». Так, само это судно еще с мая находится в немецком Мукране, который является логистическим центром проекта и расположен в 30 километрах от недостроенного участка. Другой трубоукладчик, «Фортуна», ушел, но недалеко — в Росток. Там, очевидно, судно также проходит какие-то подготовительные работы перед укладкой.

Тем временем в Калининграде стоят пришедшие из Владивостока суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Всех этих судов будет достаточно, чтобы возобновить строительство и завершить его за три-четыре месяца.

Напомним, что в конце декабря прошлого года США ввели санкции против собственников трубоукладчиков, который предоставляют свои услуги для «Северного потока — 2», и суда швейцарской Allseas сразу покинули проект. Недостроенными остались 160 километров газопровода в датских и немецких водах. Президент России Владимир Путин заявил, что проект будет завершен собственными силами. После того, как стало известно о том, что «Газпром» собирает флот для завершения проекта, власти США возобновили угрозы и тогда же появились законопроекты о расширении санкций.

Нюансом возобновления строительства является то, что перед началом работ оператор проекта должен подать в Датское энергетическое агентство обновленный план работ, который Копенгаген должен будет согласовать на соответствие выданному разрешению.

Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.