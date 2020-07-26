Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста

Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста

Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Трехлетний Муса Сулейманов, сын арестованного журналиста Руслана Сулейманова, исчез в неизвестном направлении из села Строгановка под Симферополем, когда во время игры в песочнице возле дома на несколько минут остался без присмотра взрослых.


«Без присмотра взрослых оставался где-то 10−15 минут, его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу. Со всех уголков Крыма съехались тысячи неравнодушных. Поиски продолжаются. Задержанный отец Мусы уже знает об исчезновении сына», — =68.ARD5cUEcSTUcRj8HqQ2i4-zI0NLaT51fUc7pN0xsFdofb_sY7q6tsGxpfUUGM5T_KUlaBhfImKnlNHNwNY9D1He9pzaCOmx4fRreiurgtettPxum_n648OSppQ0JSC4W-9qcFH2nSzlm9s9mav5fuNGEBHYtNp9t1CxemRQpajdugyjR-DohYDkC294KSyBsWpw04dylYqj4J9NDKg]написала в Facebook первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

По ее информации, неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения машин.

Отец ребенка, Руслан Сулейманов — 37-летний активист и гражданский журналист. 26 марта 2019 года российские силовики задержали его на админгранице с Крымом в пункте пропуска «Каланчак». Держали 7 часов и испортили украинский паспорт. Уже на следующий день арестовали. Его обвиняют в «терроризме». Сулейманову грозит до 20 лет тюрьмы. Журналиста месяц держали в психиатрической больнице. На прошлой неделе снова перевели в СИЗО Симферополя, сообщает Джапарова.

До ареста Руслан Сулейманов уже несколько раз подвергался притеснениям. В 2017 году за единичный митинг в поддержку арестованных крымских татар он получил штраф в 10 тысяч российских рублей. В этом же году его и еще одного активиста схватили возле дома за как несанкционированный митинг. 5 суток Сулейманов провел за решеткой.

Напомним, трехлетнего Мусу Сулейманова ищут с 24 июля​. В поисках участвуют тысячи людей со всего Крыма.

292 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Давление все жестче. США перешли к угрозам подрядчикам "Севпотока-2"
Давление все жестче. США перешли к угрозам подрядчикам "Севпотока-2"
Стрижка ногтей по лунному календарю в августе 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в августе 2020 года
В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка
В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела
Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон
Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон
Россия отправит в августе почти в полтора раза больше танкеров
Россия отправит в августе почти в полтора раза больше танкеров
Модная битва: Дэвид Швиммер против Генри Кавилла
Модная битва: Дэвид Швиммер против Генри Кавилла
В Нур-Султане на 40% снизилось число пациентов с пневмонией
В Нур-Султане на 40% снизилось число пациентов с пневмонией
Киргизия получила новую партию российской гумпомощи для борьбы с COVID-19
Киргизия получила новую партию российской гумпомощи для борьбы с
«Родинка и морщинки», — обнаженное фото Тэхёна бьет рекорды просмотров
«Родинка и морщинки», — обнаженное фото Тэхёна бьет рекорды просмотров
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля
Якубович вспомнил о своем участии в Чеченской войне
Якубович вспомнил о своем участии в Чеченской войне
Дни силы в августе 2020 года
Дни силы в августе 2020 года

Топ на сегодня

В Риге тренируются латвийские ополченцы-земессарги
В Риге тренируются латвийские ополченцы-земессарги
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Грузию могут использовать как плацдарм или коридор — Гиви Иукуридзе
Грузию могут использовать как плацдарм или коридор — Гиви Иукуридзе
Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати
Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати

Еще по теме

Тысячи людей ищут пропавшего ребенка крымскотатарского активиста: рассматривается версия похищения (фото, видео)
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
В Кирове, на улице в мороз -20 нашли 5-месячную девочку
В Киеве мать оставила без присмотра двух малолетних детей на 9 дней