Открыт к диалогу. Дегтярев готов вновь "пойти в народ"

Алексей Вольцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пояснил, что готов и дальше выходить к людям для общения, передает РИА Новости.

В воскресенье он впервые вышел к гражданам, которые устраивают несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала перед зданием правительства региона в Хабаровске.

"Вполне вероятно, что выйду завтра", – отметил Дегтярев.

Врио Хабаровского края заверил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда представится такая возможность.

ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", – подчеркнул Дегтярев.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд арестовал экс-главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дегтярев призвал "выжать" максимум из внимания Москвы.