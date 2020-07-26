Открыт к диалогу. Дегтярев готов вновь "пойти в народ"
В воскресенье он впервые вышел к гражданам, которые устраивают несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала перед зданием правительства региона в Хабаровске."Вполне вероятно, что выйду завтра", – отметил Дегтярев.
Врио Хабаровского края заверил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда представится такая возможность.
ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", – подчеркнул Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд арестовал экс-главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Дегтярев призвал "выжать" максимум из внимания Москвы.