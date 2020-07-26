Приштина подрывает возобновившиеся переговоры с Белградом

Анастасия Иванова

Отказ Приштины остановить кампанию по признанию независимости Косово государствами мира и ее попытки вступить в международные организации говорят о том, что слово албанцев ничего не стоит, равно как и данные ими обязательства. Об этом заявил сегодня, 26 июля, президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, что в пятницу «премьер-министр» самопровозглашенного Косово Авдуллах Хоти сообщил, что Приштина не станет приостанавливать кампанию по признанию независимости Косово и его включению в международные структуры как самостоятельного государства.

«Никакой приостановки нашей активности нет. Мы договорились с нашими партнерами, что вместе будем работать над вопросом вступления Косово в международные организации. Это действительно так», — сказал Хоти.

По словам Александра Вучича, нет ничего удивительного в том, что международное сообщество не реагирует на это заявление Хоти, потому как рассматривает данную позицию албанцев как само собой разумеющееся.

«Мы подождем, пока появится первая организация, куда они захотят вступить, или первое государство, которое бы признало их суверенитет, и, если менторы их не утихомирят, мы тоже продолжим кампанию по отзыву признаний независимости Косово», — сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия в этом деле будет в пять раз успешнее, чем косовары — в своем.

Ранее портал «Балканист», ссылаясь на заявление министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, писал о том, что Белград приостанавливает кампанию по отзыву признаний независимости Косово мировыми государствами в качестве симметричного ответа на отказ Приштины от своей кампании.

Приостановка обеих кампаний — и Белграда, и Приштины — была предварительным условием для продолжения диалога, которое косовары приняли, пообещав как американским официальным лицам, так и Брюсселю придерживаться договоренностей. Нарушая их, Приштина ставит под удар саму основу диалога, считают в Белграде. Возникает вопрос: а возможно ли вообще его продолжать и, если да, то в каком ключе, отмечают «Вечерние новости».

Позиция Сербии по поводу продолжения переговоров и их необходимости изначально ясна. При этом аналитики еще до возобновления дискуссий в Брюсселе отмечали, что ЕС, несмотря на твердые намерения оживить процесс, не в состоянии сделать очень много. В то же время Белград участвует в Брюссельский переговорах, проявляя добрую волю и демонстрируя, что отнюдь не сербская сторона виновата в их провале.

Президент Вучич неоднократно указывал и Евросоюзу, и США на нежелание приштинской стороны налаживать контакт. Своим последним заявлением косовский «премьер» подтвердил еще и неискренность и непредсказуемость Приштины.

«Хоти показал, что они [косовские албанцы] заинтересованы лишь в том, чтобы их признал Белград, чего, конечно, не произойдет», — пишут «Вечерние новости».

Александр Вучич также подчеркивает, что смысл возобновившихся переговоров вовсе не в этом.

«Если все, чего они ожидают, это признание независимости, тогда даже не стоило нас звать. Наша задача — вести диалог и искать решения проблем», — указал сербский лидер.

В свою очередь, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич сообщил, что по результатам двух раундов технических переговоров в Брюсселе Сербия представила свои многочисленные аргументы касаемо решения судьбы пропавших без вести сербов, подняла темы возвращения сербских беженцев и создания Сообщества сербских муниципалитетов.