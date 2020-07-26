Привязывание к рынку вооружений США — эксперт о поставках Javelin в Эстонию

Анастасия Иванова

Присутствие американских войск в Прибалтике — это огромные деньги, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, комментируя информацию о передаче Вашингтоном Эстонии 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin.

По словам эксперта, здесь двусторонний интерес.

«Эстонцы хотят покрепче привязать Соединенные Штаты к себе, к Прибалтике в целом, поскольку присутствие американских войск, войск НАТО в регионе — это огромные деньги, это часть их национальных бюджетов. Русофобия, антироссийская позиция, крики о „российской угрозе“ как раз на это и работают. Получение комплексов привязывает их к рынку вооружений США. Для американцев это крайне важно — чисто финансовый интерес», — сказал Коновалов в эфире радио Sputnik.

Как напомнил эксперт, украинская история уже показала, что Javelin не поставляются для использования, «а поставляются как подтверждение особых взаимоотношений».

«Поэтому для Эстонии было крайне важно эти комплексы получить, чтобы доказать, что США для них — большие союзники», — заявил Коновалов.

США передали Эстонии 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.

«Прибывший груз из 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении посольства США в Таллине.

Поставки ракет финансируются в рамках программы Building Partner Capacity Европейского командования США. За последние несколько лет США предоставили Эстонии военную помощь на сумму более 190 млн долларов.