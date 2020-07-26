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Пропавшего в Крыму трехлетнего сына политузника Сулейманова нашли мертвым

Пропавшего в Крыму трехлетнего сына политузника Сулейманова нашли мертвым

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 26 июля, в селе Строгановка под Симферополем нашли тело трехлетнего Мусы Сулейманова, пропавшего два дня назад.


Об этом в Facebook сообщила крымская журналистка Лиля Буджурова.

Перед тем, как стала известна страшная новость, к дому, где жил ребенок, приехала машина, чтобы выкачать сливную яму.

«Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой», — написала журналистка.


Информацию о гибели малыша подтвердили и в МЧС России в Крыму, передает «Крым Реалии».

Вместе с тем, крымский блогер RoksolanaToday&Крым пишет, что сливные ямы и чердаки проверялись по несколько раз и в первую очередь. И эта яма была задвинута досками.

Напомним, мальчик пропал 24 июля​. В поисках ребенка принимали участие люди со всего Крыма. Также были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, спасатели МЧС, волонтеры организации «Лиза Алерт». Перед исчезновением ребенок играл возле дома в песке и всего несколько минут находился без присмотра взрослых.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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