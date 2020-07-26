Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу

Алексей Вольцев

. Президент России Владимир Путин попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами в связи с периодом летних отпусков и коронавирусом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

"Второй вопрос, который хотел бы предложить обсудить и просил бы председателя правительства об этом рассказать, - как идут наши переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков. Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и те требования, которые предъявляет к сегодняшним поездкам за границу, намерено предъявлять, правительство РФ", - сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

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