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Путин раскритиковал постановление украинской Рады о местных выборах

Путин раскритиковал постановление украинской Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, посвящённый урегулированиию ситуации в Донбассе. Была дана позитивная оценка согласованию дополнительных мер по прекращению огня, которые, как сообщало ИА Newstes, вступают в силу с 27 июля.

«Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы, — говорится в сообщении Кремля.- Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта»

В то же время, как констатирует пресс-служба Кремля, Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как «противоречащее минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования».

Офис украинского президента в свою очередь сообщил, что президенты двух стран обсудили вопросы разминирования, разведения сил и средств, открытие новых контрольных пунктов въезда и выезда на линии соприкосновения, деятельность СММ ОБСЕ и допуск Красного Креста к удерживаемым лицам.

Следует отметить, что телефонный разговор прошел по инициативе Зеленского.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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