Шойгу представил Путину предложения по оборонному бюджету на борту самолёта

Анастасия Иванова

Минобороны РФ подготовило предложения, касающиеся формирования бюджета на 2021 год. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече, которая прошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада.

По информации сайта Кремля, Шойгу напомнил о дальнейшем выполнении государственной программы вооружения.

«Многое сделано, — заверил министр обороны. — Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого, есть еще ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружения».

Шойгу также упомянул совещание с председателем правительства и представителями экономического блока правительства по вопросам формирования бюджета на следующий год.

«Здесь у нас также есть ряд предложений, хотелось бы сегодня их посмотреть, обсудить», — предложил Шойгу.

Ещё одной темой встречи стала реализация программы модернизации военно-промышленного комплекса. По словам министра обороны РФ, «там появились и новые возможности, и новые перспективы».