Шойгу представил Путину предложения по оборонному бюджету на борту самолёта
Минобороны РФ подготовило предложения, касающиеся формирования бюджета на 2021 год. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече, которая прошла на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга после Главного военно-морского парада.
По информации сайта Кремля, Шойгу напомнил о дальнейшем выполнении государственной программы вооружения.
Шойгу также упомянул совещание с председателем правительства и представителями экономического блока правительства по вопросам формирования бюджета на следующий год.
Ещё одной темой встречи стала реализация программы модернизации военно-промышленного комплекса. По словам министра обороны РФ, «там появились и новые возможности, и новые перспективы».