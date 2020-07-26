Тысячи людей ищут пропавшего ребенка крымскотатарского активиста: рассматривается версия похищения (фото, видео)

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму продолжаются поиски сына политзаключенного Руслана Сулейманова — трехлетнего Мусы, который исчез около 6 часов вечера 24 июля.

К поискам мальчика в поселке Строгановка Симферопольского района присоединилось более тысячи людей со всего полуострова, сообщают «Крым.Реалии».

По данным координаторов спасательного отряда «Лиза Алерт», ночью было около 4−5 тысяч людей, днем около 2 тысяч.

Для поисковых команд оборудовали полевую кухню. Люди подвозят большое количество продуктов.

По словам крымской правозащитницы Лутфие Зудиевой, рассматривается версия похищения. Возможно, ребенка вывезли на автомобиле. Ни на одних полученных видеозаписях нет зацепок об обстоятельствах исчезновения ребенка.

За поисками пропавшего в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова следят люди из разных стран, заявил 25 июля председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Трехлетний Муса Сулейманов — сын гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова. Он пропал 24 июля​.



К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС России по Крыму, и волонтеры организации «Лиза Алерт».

Управление СК РФ по Крыму возбудило уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего Мусы Сулейманова.

Напомним, в начале июля оккупанты устроили очередные массовые задержания проукраинских активистов в Крыму, невзирая на то, что перед этим в ООН заявили о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове.