В Абхазии хотят уточнить внешнеполитическую доктрину республики

Влада Некрасова

В комитете по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии состоялись слушания, посвященные вопросам внешней политики республики.

Инициатором проведения слушаний выступила республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992−1993 гг. «Аруаа», передает «Апсныпресс». На обсуждение были вынесены следующие вопросы:

Необходимо ли принять внешнеполитическую доктрину Абхазии, где будет указано, что Грузия дважды в течение ХХ века совершала в отношении абхазского народа действия, квалифицирующиеся как геноцид, и принять парламентское решение, осуждающее их?Считают ли участники слушаний, что парламенту Абхазии следует обратиться к Госдуме России с просьбой признать геноцид абхазского народа со стороны Грузии?Должна ли Грузия возместить Абхазии материальный ущерб, нанесенный во время войны 1992−1993 гг.?Возможно ли принятие постановления парламента, обязывающее Генпрокуратуру РА создать рабочую группу по сбору и систематизации фактов преступлений против народа Абхазии и государства для представления в Госдуму?Возможны ли торгово-экономические отношения с Грузией в настоящее время?Следует ли включать в состав абхазской делегации на Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье двух депутатов парламента с их ротацией.Надо ли в ответ на принятый правительством Грузии санкционный «список Отхозория — Татунашвили» в отношении граждан Абхазии принять «список Сигуа — Хишба — Муратия» предложенный «Аруаа»?

Последний вопрос касался зеркального механизма упрощенного предоставления гражданства гражданам Абхазии и России.

Свой взгляд на предложенные к обсуждению вопросы высказал министр иностранных дел Даур Кове.

«Я согласен с тем, что давно назрела необходимость принятия внешнеполитической доктрины Абхазии. Я считаю, что в работе над ней должны принять участие представители всех политических партий и организаций, в первую очередь ветеранских», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, внешнеполитический курс республики всем известен.

«Он остается неизменным. Это — достижение широкого международного признания независимости Абхазии» — подчеркнул министр.

Что касается Женевских дискуссий, то это пока единственная международная площадка, на которой ведутся переговоры с Грузией в присутствии представителей ООН, ЕС и ОБСЕ.

«Конечно же, мы слышим разные мнения по поводу этих переговоров. Есть те, кто считает, что их не следует вести. Многие ожидают конкретных результатов. Но, как вы знаете, основной вопрос на переговорах — подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Грузия же настаивает на подписании соглашения с Россией», — сказал министр.

Даур Кове также разъяснил ситуацию с упрощенным механизмом получением российского гражданства жителями Абхазии и с тем, будет ли применяться зеркальный принцип предоставления гражданства Абхазии россиянам.

Кове отметил, что получение жителями Абхазии российского гражданства по упрощенной форме не предусматривает зеркального характера для россиян. Жители России не могут получить абхазское гражданство в упрощенной форме, уточнил глава МИД.

«Речь не идет о зеркальном предоставлении гражданства, а о возможности гражданам двух стран принимать гражданство другой стороны, но в строгом соответствии с законодательством страны. Что касается вопроса получения гражданства РФ, этот механизм сейчас определяется. Самый главный момент — это то, что предоставление гражданства будет идти в соответствии с внутренним законодательством страны. На сегодняшний день российская сторона отрабатывает проект этого документа, он будет проходить внутриведомственное согласование в России и после этого будет отправлен абхазской стороне на рассмотрение. Соответственно, мы его примем и изучим. Если мы согласимся с этим проектом, то выйдем на его подписание», — сказал министр.

Особо эмоционально прошла дискуссия по поводу грузино-абхазских торговых отношений.

«У нас есть указ президента Сергея Багапша о запрете приграничной торговли. Для того, чтобы оформлять любые грузы, надо этот указ отменить. На основании чего мы будем его отменять? Там говорится о том, что запрещены любые торговые отношения на границе с Грузией. И больше 50 килограмм в личных целях проносить через границу нельзя. Если мы хотим прекратить контрабанду, есть пограничное соглашение между Абхазией и Россией. Если российским пограничникам поручить не пропускать через границу больше 50 килограмм, вопрос будет снят», — заявил заместитель председателя «Аруаа» Темур Надарая.

«Я за торгово-экономические отношения с Грузией, но не в данной ситуации, когда грузы проходят не государственную границу, а административную. Грузины нашу границу называют разделительной линией, — сказал депутат Дмитрий Ардзинба.

Он выступает за ужесточение контроля на абхазско-грузинской границе Торговые же отношения, заявил он, могут быть возможными, если Грузия будет готова оформлять товары как межгосударственные грузы.

Участники дискуссии не отрицали того, что все послевоенные годы из Грузии в Абхазию поступают контрабандные товары. Надо либо конфисковать весь товар, либо сделать так, чтобы государство получало выгоду от этой торговли, а не отдельные лица, занимающиеся незаконной торговлей, считают участники дискуссии.

Председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба скептически отнесся к возможности подписания грузино-абхазского межгосударственного договора о торгово-экономических отношениях. Грузия не пойдет на установление межгосударственных торгово-экономических отношений с Абхазией, поскольку не признает ее как самостоятельное государство, сказал он.

Депутат Илья Гуния подчеркнул, что у Абхазии есть граница с Грузией, и она должна быть обустроена надлежащим образом.

Участники парламентских слушаний сошлись во мнении о необходимости продолжения таких дискуссий.