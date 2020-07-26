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В Николаеве подростки снова поиздевались над Вечным огнем (видео)

В Николаеве подростки снова поиздевались над Вечным огнем (видео)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После скандального случая в Николаеве, где 15-летние подростки сушили одежду на Вечном огне, в сети появилось видео с другими хулиганами из этого же города, которые издевались над священным местом. Парни не выбирали выражений, матерились и плевали в Вечный огонь.


«Вечный огонь — не вечный» — с такими словами, а также с матами и позорными комментариями трое несовершеннолетних ребят задувают Вечный огонь в Николаеве, плюют в него, и снимают это на камеру. Снимают для паблика в социальной сети, название которого и озвучивают", — с возмущением пишет в Facebook начальник Николаевского областного главка полиции Сергей Шайхет.

После того, как в интернете появилось видео с действиями подростков, полиция оперативно вычислила его персонажей. Это оказались местные жители 14, 15 и 17 лет. После беседы с полицейскими, которые разъяснили детям, что, пока они не достигли возраста, с которого наступает админответственность, за их действия будут отвечать родители.

На родителей 14-летнего и 15-летнего нарушителя правоохранители составили административные протоколыпо статье «Мелкое хулиганство».

«Двое несовершеннолетних публично извиняются перед николаевцами и жалеют о своем поведении. Третий участник происшествия находится в больнице», — сообщили в областном главке полиции.

А Сергей Шайхет обратился к хуланам со словами: «Ребята, вы стали известными, и ??? Вы не стали героями! Есть свободное время — круто! Только займитесь саморазвитием, спортом… Герои — это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили».

Полицейский напомнил, что памятник, над которым поиздевались подростки, установлен отряду 68-ми морпехов старшего лейтенанта Ольшанского, которые за двое суток отразили 18 атак противника, вывели из строя более 700 гитлеровцев, несколько танков и пушек, посеяли панику в тылу врага, помешали уничтожению порта и элеватора. Каждому из них было присвоено звание Героя.

«Уважаемые родители, следите за своими детьми. Воспитывайте. Расскажите об истинных человеческих ценностях. Полиция не должна заполнять пробелы в воспитании», — пишет Шайхет.

Напомним, юным правонарушительницам, развлекавшимся в сквере имени 68-ми десантников в центре Николаева, пришлось извиниться за свой поступок.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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