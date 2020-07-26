В Нур-Султане на 40% снизилось число пациентов с пневмонией
Ситуация в Казахстане потихоньку улучшается: в Нур-Султане на 40,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями. Об этом сообщила мэрия казахстанской столицы.
По мнению Алии Рустемовой, и.о. руководителя горздрава, заболеваемость снижается за счет действующего с 5 июля в стране строгого карантина, а также за счет усиления амбулаторного лечения в поликлиниках.
В Нур-Султане загруженность коечного фонда уменьшилась с 90% до 47%.
Сообщения об улучшении ситуации поступают из разных регионов страны: практически исчезли очереди в аптеках, уменьшилось количество жалоб в соцсетях на отказы в госпитализации. Однако по-прежнему немало сообщений об умерших, особенно среди врачей. Накануне, 25 июля, стало известно о кончине главврача столичной многопрофильной больницы № 2 хирурга-уролога Ивана Ли, ему было 60 лет.
Официальная статистика также демонстрирует стабилизацию ситуации: ежедневно выявляется 1500−1800 новых случаев и эта цифра уже много дней стабильна, накануне, 25 июля, к примеру, было зарегистрировано 1 494 инфицированных. Бывают дни, когда выздоровевших больше, чем заболевших. Впрочем, за официальной статистикой казахстанцы уже не следят так пристально, поскольку всем очевидно, что она не отражает реальную картину: туда включают лишь подтвержденные ПЦР-тестами случаи, а они очень часто оказываются отрицательными, хотя по симптомам люди явно болеют коронавирусом.