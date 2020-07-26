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В Нур-Султане на 40% снизилось число пациентов с пневмонией

В Нур-Султане на 40% снизилось число пациентов с пневмонией

Ситуация в Казахстане потихоньку улучшается: в Нур-Султане на 40,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями. Об этом сообщила мэрия казахстанской столицы.

«В Нур-Султане за счет принятых карантинных мер с 5 июля и усиления амбулаторного лечения на 40,5% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями, — с 1 348 до 793. Кроме того, на 50,3% сократилось количество пациентов, поступающих в стационары с коронавирусом», — говорится в сообщении.

По мнению Алии Рустемовой, и.о. руководителя горздрава, заболеваемость снижается за счет действующего с 5 июля в стране строгого карантина, а также за счет усиления амбулаторного лечения в поликлиниках.

«Количество вызовов в станцию скорой медицинской помощи сократилось более чем в два раза — с 2 400 до 1 129 в сутки (52,3%). В том числе по коронавирусной инфекции — с 350 до 112 в сутки. До карантина в пиковый момент в медучреждения один за другим начали поступать тяжелобольные пациенты с коронавирусом — врачам и физически, и морально было тяжело. Медработники борются за каждого пациента до конца. Сейчас же количество тяжелобольных также сократилось. Пару дней назад наши врачи выписали пациентов, у которых легкие были заражены на 100%, 90%. Люди в белых халатах поставили их на ноги, вылечили», — сказала Рустемова.

В Нур-Султане загруженность коечного фонда уменьшилась с 90% до 47%.

Сообщения об улучшении ситуации поступают из разных регионов страны: практически исчезли очереди в аптеках, уменьшилось количество жалоб в соцсетях на отказы в госпитализации. Однако по-прежнему немало сообщений об умерших, особенно среди врачей. Накануне, 25 июля, стало известно о кончине главврача столичной многопрофильной больницы № 2 хирурга-уролога Ивана Ли, ему было 60 лет.

Официальная статистика также демонстрирует стабилизацию ситуации: ежедневно выявляется 1500−1800 новых случаев и эта цифра уже много дней стабильна, накануне, 25 июля, к примеру, было зарегистрировано 1 494 инфицированных. Бывают дни, когда выздоровевших больше, чем заболевших. Впрочем, за официальной статистикой казахстанцы уже не следят так пристально, поскольку всем очевидно, что она не отражает реальную картину: туда включают лишь подтвержденные ПЦР-тестами случаи, а они очень часто оказываются отрицательными, хотя по симптомам люди явно болеют коронавирусом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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