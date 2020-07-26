Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко издевался над котенком. Правоохранители нашли парня, который во Львовской области законсервировал котенка в банке и выложил видео издевательств над животным в соцсеть.


Как сообщает Червоноградский отдел полиции ГУНП во Львовской области на своей странице в Facebook, правоохранители задержали парня, закрывшего котенка в банке и выставившего это видео в соцсеть.

«Его везут в Сокальское отделения полиции Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области для проведения проверки и внесения сведений в единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумах студентки сняли на видео то, как они выбрасывают котов в колодец.

74 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России
Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России
"Все терпимо". Подхватившая COVID Ивлеева рассказала о проявлениях недуга
"Все терпимо". Подхватившая COVID Ивлеева рассказала о проявлениях
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Лунный день сегодня 26 июля 2020 года
Лунный день сегодня 26 июля 2020 года
Врач объяснил, как отличить коронавирус от гриппа
Врач объяснил, как отличить коронавирус от гриппа
Интернет-омбудсмен посчитал рост цен на интернет неизбежным
Интернет-омбудсмен посчитал рост цен на интернет неизбежным
Экологичная обувь, платья из хлопка и комфортное белье: собираем универсальный летний образ из новых лукбуков
Экологичная обувь, платья из хлопка и комфортное белье: собираем
Тэхён приревновал Чонгука к Намджуну
Тэхён приревновал Чонгука к Намджуну
В Индонезии предположили, что Тэхен влюблён Айрин
В Индонезии предположили, что Тэхен влюблён Айрин
АРМИ установят скамейки в честь Джей-Хоупа
АРМИ установят скамейки в честь Джей-Хоупа
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны

Топ на сегодня

В Риге тренируются латвийские ополченцы-земессарги
В Риге тренируются латвийские ополченцы-земессарги
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Более 8,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Грузию могут использовать как плацдарм или коридор — Гиви Иукуридзе
Грузию могут использовать как плацдарм или коридор — Гиви Иукуридзе
Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати
Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати

Еще по теме

На Львовщине изверг законсервировал котенка в банке и похвастался «достижением» в Instagram
В Львовской области после избиения мужчины полицией завели дело
Украинские студенты засняли на видео издевательства над котенком
Стали известны подробности избиения студентки под Ульяновском