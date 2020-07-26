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Жириновский: Готов встать на колени перед жителями Хабаровского края

Жириновский: Готов встать на колени перед жителями Хабаровского края

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края. По мнению политика, таким образом он мог бы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.

«Я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы поняли, как мы их любим», — сказал Жириновский.

В то же время лидер ЛДПР призвал поддержать Михаила Дегтярева, сменившего Фургала во главе региона. «Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же», — пообещал Жириновский.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, вчера, 25 июля, во Владивостоке снова состоялся несанкционированный митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.



# Политика
По материалам: eadaily.com

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