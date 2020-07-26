Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Сегодня, 14:18 Алексей Вольцев
Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей, заявил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее в воскресенье автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
По материалам: ria.ru