Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа

Алексей Вольцев

Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей, заявил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее в воскресенье автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.