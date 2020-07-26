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Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа

Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми позициями Нины Андреевой, но она проявила принципиальность в защите интересов народа и советских ценностей, заявил РИА Новости глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее в воскресенье автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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