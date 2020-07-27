Глава МИД Германии перечит Трампу и покрывает недоговороспособность Киева

Лидия Мартынова

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против инициативы президента США Дональда Трампа вернуть Россию в заседания так называемой «Большой семерки». По словам Мааса, до решения украинского вопроса это невозможно. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.

По его словам, причинами исключения России из состава «Большой восьмерки» (G8) стали «аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины», и до решения этих проблем шансов на возвращение нет. Стоит отметить, что Россия официально и не высказывала желания восстанавливать свое участие в формате G8, указывая, что ее полностью устраивает формат «Большой двадцатки» — G20.

Глава МИД Германии признал, что в последнее время в отношениях Берлина с Россией «постоянно возникают сложности», но при этом заявил, что «Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине».

«Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — подчеркнул он, добавив, что Москва «также должна внести свой вклад, все очень медленно происходит на Украине».

В целом Хайко Маас, пытаясь взвалить на Россию вину за недоговороспособность Киева и противоречия между позициями Берлина и Вашингтона, вынужден был заявить, что в расширении G7, как это ранее предложил Трамп, нет необходимости. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — сказал Маас.

Напомним, 29 февраля источник в администрации США подтверждал согласие Дональда Трампа на проведение большой встречи глав стран большой пятерки членов СБ ООН, которую предложил президент России Владимир Путин. Согласно позиции МИД России, такой саммит должен решать проблему деградации мировых отношений, которая сейчас остро стоит перед всем человечеством. Как известно, Германия не является членом СБ ООН.