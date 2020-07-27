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Информационные атаки и давление: в ОПЗ заявили об угрозе дестабилизации и остановке производства

Информационные атаки и давление: в ОПЗ заявили об угрозе дестабилизации и остановке производства

На членов правления АО «Одесский припортовый завод» осуществляется давление с целью пересмотра решений, связанных с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья. Об этом говорится в сообщении ОПЗ.

«По мнению АО «ОПЗ», заинтересованные группы пытаются оказывать давление на членов Правления предприятия с целью изменить решения, которые были приняты в рамках проведения процедуры отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО «ОПЗ», — говорится в официальном заявлении.


Отмечается, что вокруг конкурсного отбора развернулась информационная кампания, целью которой является дестабилизация производственного процесса на предприятии, что может привести к его остановке.

«Цель менеджмента АО „ОПЗ“ — обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущения ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к длительной социальной напряженности на предприятии и в г. Южный. Мы не можем допустить повторения этой ситуации. Поэтому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе», — подчеркнул и. о. главы правления ОПЗ Николай Синица.

Ранее сообщалось, что компании, входящие в структуру групп «ОККО» и «Сокар», не были допущены ко второму этапу конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ, поскольку соответствующие предприятия не смогли подтвердить наличие опыта в реализации минеральных удобрений, производство которых является основной специализацией ОПЗ.

Отметим, ОПЗ, пребывающий в управлении Фонда госимущества Украины, возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. По итогам января-мая 2020 ОПЗ отгрузил на экспорт 1,2 млн тонн аммиака и 402,4 тыс. тонн карбамида.

Фото delo.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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