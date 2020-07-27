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Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга (фото)

Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга (фото)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области спецслужба предотвратила попытку вывоза из Украины большого количества ценных предметов, в том числе, старинных икон из натурального жемчуга. Ранее на пункте пропуска «Тиса» пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет в машине с дипномерами.


Как сообщает пресс-офицер областного управления СБУ Владислав Абдула, житель Харьковщины скупал иконы по всей стране. «По версии следствия, он подыскивал покупателей за рубежом через Интернет, после чего по почте незаконно переправлял ценности за пределы Украины. Пытаясь избежать ответственности, контрабандист прятал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц», — пишет спикер на своей страничке в соцсетях.

Так, в рамках уголовного производства следователи СБУ лишь в течение июля задокументировали два факта отправки посылок в Соединенные Штаты Америки — в них находились старинные иконы из жемчуга. Вывоз предметов культурной и исторической ценности блокировали правоохранители.

По словам Владислава Абдулы, во время обыска у фигуранта изъяли подготовленные к отправке старинные иконы. Правоохранители идентифицируют около 200 икон, найденных при обыске, а также проверяют законности их приобретения.

Организатору контрабандного канала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, возвращавшийся из Польши, пытался провезти через границу рекордное количество незадекларированной валюты — 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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