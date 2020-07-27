Киев объявил о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе

Влада Некрасова

Командование карательной операцией Киева на Донбассе опубликовало приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба командования.

«Согласно решению контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорится в релизе.

В тексте подчеркивается, что «приказ о прекращении огня соответствует действительным мерам, которые были определены контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года».

Эти меры, подчеркнули в штабе, не лишают украинских военных права на ответный огонь.

Как сообщало ИА Newstes , 22 июля контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года. Эти меры, как предусмотрено договоренностью, вступили в действие с 27 июля, когда руководство Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик издали соответствующие приказы и сделали публичные заявления на этот счет.