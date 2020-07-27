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Крушение самолета МАУ: у Украины есть три сценария на случай отказа Ирана от сотрудничества

Крушение самолета МАУ: у Украины есть три сценария на случай отказа Ирана от сотрудничества

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.


Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

В МИД надеются на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном. В том случае, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты.

В частности, это механизмы, предусмотренные международными конвенциями.

Первый вариант — инструмент Чикагской конвенции предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.

Второй вариант — вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации)

Третий вариант — арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН.

Енин сделал акцент на том, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования и будет препятствовать коммуникации.

Напомним, что 18 июля Иран передал Франции «черные ящики» украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что данные из «черных ящиков» сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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