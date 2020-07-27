Науседа просит Евросовет убедить Лукашенко не спешить с пуском БелАЭС

Алексей Вольцев

Президент Литвы Гитанас Науседа направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, пишет RuBaltic.ru. Он просит его убедить президента Александра Лукашенко не спешить с пуском Белорусской атомной электростанции, строящейся в непосредственной близости от границы с Литвой.

Науседа призывает Мишеля «направить четкий политический сигнал Лукашенко, чтобы убедить его не начинать эксплуатацию БелАЭС — до тех пор, пока не будут решены вопросы ядерной безопасности и не будут выполнены рекомендации по итогам стресс-тестов Евросоюза». Также президент Литвы считает необходимым ежедневный мониторинг ситуации вокруг станции и обеспечение регулярных визитов экспертов ЕС на объект.

Госкорпорация «Росатом» планирует осуществить физический пуск первого энергоблока БелАЭС в начале августа. Об этом в своем обращении к сотрудникам отрасли заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что за время пандемии коронавируса ни одна стройка, которую ведет госкорпорация — как в России, так и за рубежом, — не остановилась.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где мы активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», — сказал глава «Росатома».

Парламент Литвы в 2017 году признал станцию угрозой национальной безопасности, власти республики обязались не приобретать электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС. В Минске утверждают, что строящаяся станция соответствует всем современным требованиям, это подтвердили и в МАГАТЭ. БелАЭС и Вильнюс разделяют 50 километров.

Накануне в Литве глава Союза против БелАЭС Витаутас Ландсбергис вывел граждан на митинг, чтобы поддержать Науседу и потребовать запретить покупать электроэнергию с готовящейся к запуску атомной станции.