Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось

Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось

Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось

Просуществовав два года, оппозиционное объединение «Сила в единстве», созданное в преддверии президентских выборов 2018 года на базе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», покинули первые политики и их партии.

В ходе брифинга 27 июля лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявили об уходе из объединения и создании новой политической платформы — «Стратегия Агмашенебели». Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля. Кроме того, стало известно, что для участия в предстоящих парламентских выборах 31 октября партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в ЦИК страны.

«Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться „Стратегия Агмашенебели“ и состоять из трех субъектов: „Новая Грузия“, „Закон и справедливость“ и экспертов „Стратегии Агмашенебели“. Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого — победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», — сказал Вашадзе.

Сам Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси (в избирательном округе Исани), согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Правящая партия «Грузинская мечта» представила в этом округе экс-министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем. Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.

«Исследования, которые мы проводим почти каждую неделю, показывают, что людям нужны новшества и действия, то есть они ищут путь выхода страны из этой стагнации. Более быстрого пути, чем-то, что мы сейчас предлагаем обществу, не существует», — сказала Тако Чарквиани.

Очередные парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов — 120 по пропорциональным спискам партий, а оставшиеся 30 — в мажоритарных одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков — количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий. В избирательном списке Грузии 3 550 054 гражданина — как жители страны, так и граждане, проживающие за рубежом.

На данный момент ЦИК Грузии продолжает процесс регистрации партий для участия в выборах. На этом этапе избирательная комиссия рассматривает заявки непарламентских партий. Всего желание поучаствовать в выборах изъявили желание 68 политических сил.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось
Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве»
Россия и Турция будут координировать усилия для стабилизации в Закавказье
Россия и Турция будут координировать усилия для стабилизации
Мишустин назначил замглавы Роспечати
Мишустин назначил замглавы Роспечати
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла
В Пензенской области запустили завод по производству растительного
Усатый пообещал дойти до Путина: «Меня хотят уничтожить как политика»
Усатый пообещал дойти до Путина: «Меня хотят уничтожить как политика»
Австралийское государство судится с Google из-за личных данных
Австралийское государство судится с Google из-за личных данных
Науседа просит Евросовет убедить Лукашенко не спешить с пуском БелАЭС
Науседа просит Евросовет убедить Лукашенко не спешить с пуском БелАЭС
В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в Донбассе
В Киеве прошел митинг с требованием не допустить "капитуляции" в
Русская фанатка взяла интервью у Чимина
Русская фанатка взяла интервью у Чимина
Google, что творишь? Переводчик напугал поклонников Чимина
Google, что творишь? Переводчик напугал поклонников Чимина
Айдолы BTS покрасились в черный
Айдолы BTS покрасились в черный

Топ на сегодня

Британия забила «космическую тревогу»: Россия и Китай «идут дальше и выше»
Британия забила «космическую тревогу»: Россия и Китай «идут дальше
Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"
Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"
"У меня корона": Элджей и Настя Ивлеева заразились COVID-19
"У меня корона": Элджей и Настя Ивлеева заразились COVID-19
Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США
Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США

Еще по теме

В Грузии в парламентских выборах будет участвовать новый политический блок
Грузинская оппозиция пригрозила создать движение неповиновения властям
Супруга Саакашвили будет второй в списке партии ЕНД на выборах в Грузии
Президент Грузии назвал критерии, по которым проголосует на выборах