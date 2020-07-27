Оппозиция Грузии дала трещину — объединение «Сила в единстве» распалось

Анастасия Иванова

Просуществовав два года, оппозиционное объединение «Сила в единстве», созданное в преддверии президентских выборов 2018 года на базе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», покинули первые политики и их партии.

В ходе брифинга 27 июля лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявили об уходе из объединения и создании новой политической платформы — «Стратегия Агмашенебели». Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля. Кроме того, стало известно, что для участия в предстоящих парламентских выборах 31 октября партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в ЦИК страны.

«Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться „Стратегия Агмашенебели“ и состоять из трех субъектов: „Новая Грузия“, „Закон и справедливость“ и экспертов „Стратегии Агмашенебели“. Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого — победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост: строительство или партия разбитой мечты», — сказал Вашадзе.

Сам Георгий Вашадзе является одним из шести кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси (в избирательном округе Исани), согласованных с оппозиционным объединением из 30 партий, во главе которого стоит партия «Единое национальное движение». Правящая партия «Грузинская мечта» представила в этом округе экс-министра по исполнению наказаний Кахи Кахишвили, который считается довольно популярным государственным деятелем. Что касается Тако Чарквиани, то она представила свою кандидатуру в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. От правящей партии в этом округе будет баллотироваться бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Объединенная оппозиция пока не называла своего мажоритарного кандидата в Сабуртало.

«Исследования, которые мы проводим почти каждую неделю, показывают, что людям нужны новшества и действия, то есть они ищут путь выхода страны из этой стагнации. Более быстрого пути, чем-то, что мы сейчас предлагаем обществу, не существует», — сказала Тако Чарквиани.

Очередные парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В парламент на всеобщих выборах изберут 150 депутатов — 120 по пропорциональным спискам партий, а оставшиеся 30 — в мажоритарных одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков — количество процентов должно быть не меньше числа входящих в блок партий. В избирательном списке Грузии 3 550 054 гражданина — как жители страны, так и граждане, проживающие за рубежом.

На данный момент ЦИК Грузии продолжает процесс регистрации партий для участия в выборах. На этом этапе избирательная комиссия рассматривает заявки непарламентских партий. Всего желание поучаствовать в выборах изъявили желание 68 политических сил.