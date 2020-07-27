Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США

Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США

Восемь из 10 американцев полагают, что страна движется в ошибочном направлении. Таковы результаты опроса общественного мнения агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

По оценке AP, такие показатели, зафиксированные за 100 дней до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за все время президентства республиканца Дональда Трампа.

Следует отметить, что довольны тем, как нынешняя администрация справляется с эпидемией коронавируса, сейчас всего 32% жителей США. Лишь 38% американцев считают, что экономика США пребывает в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое мнение разделяли 67% респондентов — до пандемии коронавируса и вызванных ею социально-экономических последствий.

Напомним, США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

ВСУ готовы дать отпор нарушителям перемирия на Донбассе
ВСУ готовы дать отпор нарушителям перемирия на Донбассе
В Хабаровске вышедшего к протестующим Дегтярева проводили аплодисментами
В Хабаровске вышедшего к протестующим Дегтярева проводили
Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США
Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США
Американцы рекордно недовольны властью - опрос
Американцы рекордно недовольны властью - опрос
Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Российскому Минфину предложили заставить роботов платить налоги
Российскому Минфину предложили заставить роботов платить налоги
"Путь в тупик". В Совфеде предположили цель звонка Зеленского Путину
"Путь в тупик". В Совфеде предположили цель звонка Зеленского Путину
«Снимаю в ленту смысл, а в stories — смех»: Руслан Баргаев про социальные ролики, девушку и гардероб
«Снимаю в ленту смысл, а в stories — смех»: Руслан Баргаев про
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Свадебная хронология: вспоминаем самые яркие пары, заключившие брак с 1980 по 2020 год
Свадебная хронология: вспоминаем самые яркие пары, заключившие брак с
В Гондурасе разбился пикап с пассажирами
В Гондурасе разбился пикап с пассажирами
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского

Топ на сегодня

Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати
Горячо!Тэхён поделился фотками из кровати
В Казахстане выявили более 1,4 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане выявили более 1,4 тысячи новых случаев коронавируса
В США несколько человек пострадали при крушении одномоторного самолета
В США несколько человек пострадали при крушении одномоторного самолета
Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля
Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля
Узбекистан «оживит» Т-64 с украинским агрегатом российским двигателем
Узбекистан «оживит» Т-64 с украинским агрегатом российским двигателем

Еще по теме

Американцы рекордно недовольны властью - опрос
Американцы посчитали недостаточными действия властей в борьбе с коронавирусом
Жители Америки назвали избрание Дональда Трампа важнейшим событием года — Опрос
Опрос: политикой Трампа недовольны 58% американцев