Опрос: 80% американцев считают ошибкой политический курс США

Влада Некрасова

Восемь из 10 американцев полагают, что страна движется в ошибочном направлении. Таковы результаты опроса общественного мнения агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

По оценке AP, такие показатели, зафиксированные за 100 дней до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за все время президентства республиканца Дональда Трампа.

Следует отметить, что довольны тем, как нынешняя администрация справляется с эпидемией коронавируса, сейчас всего 32% жителей США. Лишь 38% американцев считают, что экономика США пребывает в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое мнение разделяли 67% респондентов — до пандемии коронавируса и вызванных ею социально-экономических последствий.

Напомним, США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов.