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Переселившимся в Россию старообрядцам пообещали отсрочку от армии

Переселившимся в Россию старообрядцам пообещали отсрочку от армии

Приехавшие на Дальний Восток России старообрядцы по программе добровольческого переселения соотечественников получат отсрочку от призыва в российскую армию при условии, что будут работать в фермерских хозяйствах. Об этом говорится в правилах, утвержденных правительством РФ, которые опубликованы сегодня, 27 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящие правила устанавливают порядок предоставления права на получение в 2020—2025 годах отсрочки от призыва на военную службу соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — указано в документе.

В нем поясняется, что отсрочка дается при условии, когда старообрядцы имеют статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, и осуществляют трудовую деятельность в фермерских хозяйствах на территориях регионов ДФО.

Право на отсрочку от призыва предоставляется на основании просьбы Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви. Такая просьба должна быть направлена в правительство РФ за три месяца до начала очередного призыва на военную службу. К просьбе митрополита прилагается список старообрядцев, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва. Списки старообрядцев направляются в Министерство обороны РФ за месяц до начала очередного призыва.

Постановление утверждено во исполнение указа президента РФ от 13 апреля 2020 года «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу».

В документе также поясняется, что отсрочка предоставляется призывной комиссией на срок действия статуса участника госпрограммы переселения.

«Для получения отсрочки гражданин, включенный в список старообрядцев, должен представить в военный комиссариат выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, выданную не более чем за месяц до представления, а также свидетельство участника государственной программы», — сообщило правительство РФ.

Старообрядец, получивший отсрочку от военной службы, ежегодно, в сентябре, должен предоставлять в военный комиссариат эти документы.

Если гражданин не является главой фермерского хозяйства, он должен дополнительно представить в военный комиссариат заверенную у нотариуса копию соглашения о создании такого хозяйства.

ИА Newstes ранее сообщало, что в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием, на которой обсуждалось возвращение старообрядцев на территорию страны. По словам Корнилия, на тот момент из-за рубежа было переселено 130 старообрядческих семей, в 2020 году в РФ готовы вернуться еще 150 семей из Латинской Америки. По его данным, в России насчитывается около 200 старообрядческих храмов, еще 50−60 храмов — на территории Украины и Молдавии, а всего в мире проживают от одного до двух миллионов старообрядцев.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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