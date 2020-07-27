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Посол России в Белоруссии призвал «передоговариваться» по интеграции

Посол России в Белоруссии призвал «передоговариваться» по интеграции

Белоруссии и России следует «передоговариваться» по дорожным картам двухсторонней интеграции с учетом геополитической ситуации после пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 27 июля, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Вот она стратегия. Она проговорена, она была предъявлена правительствами президенту России Владимиру Путину и президенту Беларуси Александру Лукашенко. Практически все было согласовано, нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков (утверждения дорожных карт по интеграции — ИФ) и еще раз передоговариваться и идти вперед», — сказал он, добавив, что «надо садиться за стол переговоров и разговаривать под эгидой правительств, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу».

По его мнению, необходимо «проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства». При этом дипломат помнил, что инициативу возобновления переговоров об углублении интеграции проявила белорусская сторона.

«Посол Семашко (Белоруссии в России Владимир Семашко. — ИА Newstes) в прошлом месяце сказал, что Белоруссии готова к возвращению по интеграционной тематике. Переговоры, которые провел Михаил Владимирович Мишустин и Роман Александрович Головченко и в Москве 14 июля, и в Минске 17 июля, подтверждают взаимную высокую заинтересованность сторон», — отметил Мезенцев.

В то же время российский дипломат подчеркнул, что ему не известно об обсуждении идеи наднациональных органов в рамках обсуждения обновленных дорожных карт.

«В этом обновленном пакете тему наднациональных органов, чтобы кто-то поднимал — я не слышал. Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал Союзного договора, предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы», — сказал Мезенцев.

По мнению Мезенцева, по большинству ранее согласованных дорожных карт дополнительных согласований не требуется.

«Я думаю, что тот пакет дорожных карт, по абсолютному большинству которых достигнуты реальные договоренности и часть из которых требует доработки — это огромный потенциал, который на этом этапе, на мой взгляд, дополнений не требует», — отметил посол.

Кроме того, Мезенцев сообщил, что тема углубления интеграции станет одним из ключевых вопросов на Форуме регионов Белоруссии и России, который состоится 23—25 сентября в Минске.

«Мы хотим говорить о взаимодействии бизнес-объединений, мы хотим говорить о поддержке единого инвестиционного климата. И мы, конечно, хотим шире докладывать о том, что интеграционная повестка, ее цели, задачи, формирование единого рынка нефти, газа — все эти споры они уйдут, если это будет реальным интеграционным большим делом для двух государств», — сказал посол.

При этом он подчеркнул, что «единая промышленная политика, сельскохозяйственная политика, налоговая политика, единая политика проведения научных исследований, прикладных разработок — это все может быть вне политической компоненты и каких-то ни было угроз суверенитету и независимости России и Белоруссии». По его словам, «это может быть важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран».

Напомним, Минск и Москва с конца 2018 года ведут переговоры по вопросу дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Рабочие группы двух стран подготовили 31 дорожную карту. Однако из-за разногласий по вопросам налогообложения, а также сотрудничества в энергетической сфере и они не были подписаны главами государств в декабре 2019 года. Позже стороны неоднократно заявляли о своей готовности продолжить переговоры.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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