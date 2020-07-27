Путин и Зеленский созвонились, заявили в Кремле
"Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля", – говорится в сообщении.
Помимо этого, внимание лидеров было приковано к важности безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта.
"С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.
Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования", – добавляется на сайте Кремля.