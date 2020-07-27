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Путин и Зеленский созвонились, заявили в Кремле

Путин и Зеленский созвонились, заявили в Кремле
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, главы государств поговорили об аспектах урегулирования внутриукраинского кризиса, сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля", – говорится в сообщении.

Помимо этого, внимание лидеров было приковано к важности безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта.


"С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.


Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования", – добавляется на сайте Кремля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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