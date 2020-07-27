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Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

Среди стран Восточной Европы, входящих в ЕС и НАТО, для России особенно важна Польша. Эта страна, бывшая когда-то кандидатом на роль лидера славянского мира, после 1989 года вернулась к привычному для нее антироссийскому курсу во внешней политике. Господство среди политических сил Польши идей, связанных с евро-атлантизмом, привело к появлению надежд, связанных с федеративной партией «Конфедерация за свободу и независимость», прошедшей в Сейм в ходе выборов в октябре 2019 года. Чем она привлекла часть жителей России?

«Конфедерация» — это объединение радикальных евроскептиков, состоящее из консервативных либералов и национал-консерваторов. Их главное отличие — это критика Европейского союза, который один из «конфедератов» — режиссер Гжегож Браун именует «Евроколхозом». «Конфедерация» выступает за ликвидацию Европейского союза и всех его институтов, за исключением Шенгенской зоны и Европейского экономического пространства. В этом пункте они более последовательны, чем Ярослав Качиньский и партия «Право и справедливость», провозгласившие себя сторонниками концепции «Европы наций» президента Франции Шарля-де Голля. Кроме того, «Конфедерация» резко критикует деятельность американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер, отношения Польши с США и НАТО в нынешнем формате и является главным противником американского закона «Справедливость для неоплаченных выживших» (Act 447), предусматривающего возвращение или компенсацию еврейской собственности, отобранной во время Холокоста, а также собственности, национализированной в ПНР. Самым же главным отличием партии от других политических сил Польши была критика политики конфронтации с Россией и постмайданной Украины, особенно в вопросах идеологии, языковой политики и культа ОУН-УПА (запрещена в РФ. — ИА Newstes).

Однако взгляды виднейших представителей «Конфедерации» привели ее к нынешней позиции в отношении России. Так, католик-традиционалист Гжегож Браун, критикующий режим санации Юзефа Пилсудского, 22 августа 2015 года, во время открытия XV Международного Катынского мотопробега, проходившего через территории Польши, Украины, Белоруссии и России, заявил:

«Польша после потери кресов — это как человек после ампутации или лоботомии. Я говорю „так называемое пограничье“, так как это земли наших отцов и наших предков. Польская традиция, не побоюсь этого слова, — это польский империализм, потому что Польша была когда-то империей. У нас был империализм не завоевания и порабощения, а империализм цивилизации».

Другой представитель «Конфедерации» — выходец из семьи родом из восточных кресов Роберт Винницкий в интервью порталу «Украина.ру» 17 февраля 2017 года отметил:

«Мы готовы сотрудничать со всеми национальными движениями Европы в разных странах, но мы не считаем, что существует такой националистический аналог Коминтерна. Мы считаем, что самое главное — это национальный интерес. Поэтому мы против создания какого-либо националистического Интернационала».

Однако моментом истины стала позиция «Конфедерации» 9 января во время голосования по антироссийской резолюции, явившейся очередным событием в развязанной правительством «Права и справедливости» историко-политической войне с Россией. Из всех депутатов Сейма и «Конфедерации» лишь член «Конфедерации» Януш Корвин-Микке, не замеченный в симпатиях к большевизму, СССР и ПНР, демонстративно отказался поддержать антироссийскую резолюцию. Более того, 15 января Роберт Винницкий и Кшиштоф Босак осудили слова Корвина-Микке, рассказавшего в интервью российскому телевидению о царящей в Польше русофобии. Главным же разочарованием оказалась позиция «Конфедерации» в отношении территории России.

Если Корвин-Микке считал, что «Польша должна немедленно признать аннексию Крыма», и, будучи депутатом Европейского парламента, посещал полуостров и Чечню, то у большинства «конфедератов» иное мнение. Его выразил 21 января 2020 года в интервью радио RMF24.pl кандидат в президенты от «Конфедерации» Кшиштоф Босак. По поводу признания воссоединения Крыма с Россией он заявил, что «нет. Определенно. Российская оккупация Крыма была нарушением международного права». Более того, Босак отметил, что в качестве лидера «Национального движения» во время воссоединения Крыма он и его соратники выступили с заявлением, в котором указывалось на то, что «мы должны поддерживать территориальную целостность всех государств». Отличия внутри «Конфедерации» проявились также в том, что Корвин-Микке в интервью BALTNEWS 6 апреля 2020 года заявил:

«Руководство Польши ведет себя очень неправильно в отношении России. Политикам надо быть реалистами. Теперь мы уже проиграли России и Владимиру Путину, который в течение долгих лет не делал антипольских шагов, хотя Польша была очень агрессивна. Теперь же польские политики выкинули российских спортсменов с Олимпиады, и господин Путин потерял к нам всякую терпимость».

Более того, Кшиштоф Босак наряду с Анджеем Дудой был одним из двух кандидатов в президенты, принявшим участие 1 марта в забеге в честь «проклятых солдат» — участников вооруженного антисоветского подполья, имеющих дурную славу даже среди антикоммунистов за преследования этнических меньшинств и преступления против мирного польского населения. Антироссийский и антибелорусский характер данной акции заключается в том, что Польская православная церковь в начале ноября 2019 года канонизировала 30 белорусских крестьян, убитых 31 января 1946 года «проклятыми солдатами» Ромуальда Райса, реабилитированного в феврале 2019 года близким к партии «Право и справедливость» Институтом национальной памяти (хотя в 2005 году тот же ИНП признал его военным преступником), и добавила их в сонм мучеников Холмских и Подляшских земель (их поминовение совершается в день Залешанской иконы Божьей Матери — в последнюю субботу июля). Более того, так как Польская православная церковь сопротивляется обновленчеству, выступает против русофобии и не признает «Православную церковь Украины», 22 июля бывший президент Украины Петр Порошенко попросил польского посла в Киеве Бартоша Цихольского оказать на нее давление в этом вопросе. Иными словами, в католической и евро-атлантической Польше поместная православная церковь, а не «Конфедерация» на деле выступает за улучшение отношений с Россией.

«Конфедерация» пошла гибельным путем. Будучи противником диктата США, Израиля, ЕС и Германии, она вместе с другими политическими силами Польши влилась в антироссийские ряды, что, по сути, является большим успехом «Права и справедливости». Более того, из-за того, что число поляков, желающих покинуть ЕС, не превышает 15%, «Конфедерации» суждено быть маловлиятельной партией внесистемного толка. Несмотря на то, что «Право и справедливость» берет на вооружение идеи внесистемных польских националистов, возможный Polexit будет проходить не по сценарию «конфедератов».

Судебная реформа, отставание от остального ЕС в продвижении ЛГБТ-диктатуры, отказ принимать «беженцев» из стран Азии и Африки, возможный выход из ратифицированной Конвенции Совета Европы «О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», а также проблема реституции еврейской собственности являются более реальными причинами для фактического выхода Польши из ЕС. На фоне нарастающего американо-китайского и американо-немецкого противостояния «Конфедерация» могла предложить разумный третий путь, подразумевающий многовекторную внешнюю политику, о чем говорил Роберт Винницкий в интервью от 17 февраля 2017 года.

Однако этого не произошло. Вместо многовекторной внешней политики и улучшения отношений с Россией «Конфедерация» предложила полякам смертельную борьбу одновременно с США, Израилем, ЕС, Германией и Украиной. Ничего продуктивного из этого не выйдет. Для России же это оказалось разочарованием в политической силе внесистемного толка, которая использует не нейтральный, а враждебный тон в общении с Россией. Чтобы впредь подобное не повторялось, нужно вспомнить концептуально актуальный отрывок из письма военного историка и публициста А. А. Керсновского «Никаких испанцев» (сентябрь 1936 года):

«Когда наконец мы поймем, что иностранные националисты — будь то испанские белогвардейцы, французские „огненные кресты“, немецкие наци и итальянские фашисты — такие же враги нас, русских эмигрантов и нашей Родины, как и преследуемые ими коммунисты?»

Петр Македонцев
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По материалам: eadaily.com

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