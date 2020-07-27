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Российские наемники уже дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе

Российские наемники уже дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Несмотря на объявленный режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» боевики на Донбассе продолжили обстрел позиций ВСУ.


По словам командующего ООС Владимира Кравченко, после полуночи под обстрел из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Украинские военные, чьим жизням и здоровью «угрозы не было», огонь в ответ не открывали, передают «Новости Донбасса».

Второй обстрел произошел утром в понедельник, 27 июля. Так, около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три противопехотные мины ПОМ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне объявленного прекращения огня боевики осуществил минирование украинских позиций неподалеку Новомихайловки противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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