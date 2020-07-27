Самый популярный. Додону доверяет почти каждый третий житель Молдавии
Сегодня, 20:30 Лидия Мартынова
Почти каждый третий житель Молдавии доверяет действующему президенту страны Игорю Додону, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Так, согласно данным, 27,95% опрошенных доверяют главе государства. Второе место заняла экс-премьер Майя Санду (18,75%), третье – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (6,85%).
Другие политики, в том числе мэр Кишинева Ион Чебан, премьер Ион Кику, набрали менее 5% поддержки граждан.
сообщило, что Молдавия возобновит переговоры о кредите от России.
По материалам: ria.ru