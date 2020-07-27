Самый популярный. Додону доверяет почти каждый третий житель Молдавии

Лидия Мартынова

Почти каждый третий житель Молдавии доверяет действующему президенту страны Игорю Додону, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

Так, согласно данным, 27,95% опрошенных доверяют главе государства. Второе место заняла экс-премьер Майя Санду (18,75%), третье – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (6,85%).

Другие политики, в том числе мэр Кишинева Ион Чебан, премьер Ион Кику, набрали менее 5% поддержки граждан.

сообщило, что Молдавия возобновит переговоры о кредите от России.