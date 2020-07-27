Шапито по-украински: нардепа у Рады облили зеленкой, он дал в глаз

Алексей Вольцев

21 июля под стенами Верховной рады Украины было совершено нападение на народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. Народного избранника несколько раз ударили и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог глаза. Кроме него, под раздачу попали два парламентария от пропрезидентской партии «Слуга народа» — Евгений Шевченко и Александр Кабанов, которые проходили мимо. По словам Волошина, в нападении виновны представители партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Как заявил сам нардеп, один из нападавших кричал, что является членом этой политической силы.

«Когда я показывал удостоверение и был в полушаге, чтобы пройти внутрь (на территорию Рады), в это время на меня налетели сзади. Сначала удар по плечу, а потом удар чуть ниже левого глаза, у меня там даже след от удара есть, и зеленка попала в глаз, глаз был обожжен. В этих обстоятельствах я не понимал, кто из них полицейский, а кто нападавший, все были в черном. Я посчитал нужным одного деятеля догнать и ответить. Некоторые рассказывают, что я там на кого-то напал, это очень смешно, когда тебе обжигают глаз, сзади бьют, а ты еще потом должен постоять, разобраться, посмотреть, позвонить в полицию. Я считаю, что любой нормальный мужчина поступил бы так же, как я», — прокомментировал инцидент политик.

Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное красящим веществом. Им действительно оказался общественный активист и деятель, ветеран АТО Александр Погребинский, являющийся членом партии Петра Порошенко. Соратник нападавшего затем вступил в перепалку с Волошиным, заявив, что он «за суверенную Украину». В свою очередь народный избранник ответил, что «суверенную Украину отдали МВФ». После задержания Погребинского народные депутаты от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь и Ростислав Павленко попытались забрать его из отделения полиции в Киеве, но получили отказ.

Хотелось бы напомнить, что предтечей произошедшего стало выступление Волошина в Раде на прошлой неделе во время рассмотрения заявления парламентариев относительно нелегитимности проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории Крыма и городе Севастополе. Тогда оппозиционер заявил, что украинский суверенитет «предан полностью внешнему управлению», а «страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над Крымом».

«Кто захочет возвращаться в страну, где все нищенствуют? Кто захочет возвращаться в страну, которая не имеет суверенитета?» — заявил Волошин, добавив, что днем ранее он специально не пришел на торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины, потому что праздновать нечего.

На заявление бурно отреагировали депутаты других фракций и депутатских групп националистических и провластных взглядов. Глава депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко назвал высказывание Волошина «плевком, который был осуществлен во имя памяти миллионов украинцев, которые погибли, сражаясь за независимость Украины», и потребовал от главы парламента «надлежащей реакции». А глава фракции «Голос» Сергей Рахманин подчеркнул, что во время войны такие намеки на нарушение территориальной целостности страны являются преступлением.

В итоге нардепы фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Слуга народа», а также представители депутатских групп «За будущее» и «Доверие» потребовали, чтобы спикер Верховной рады Дмитрий Разумков направил запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина.

Сам Разумков отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые «хоть как-то будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства», недопустимо.

Коллега Волошина по фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антонина Славицкая убеждена, что нападавшие на Волошина люди обязательно должны понести наказание, добавив, что, если президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии гарантировать безопасность народным избранникам, должен сложить полномочия главы государства.

«Должны ли понести ответственность нападавшие на депутата Волошина? За хулиганские действия в Украине предусмотрена ответственность, поэтому, конечно, да. Тем более что зеленка — это вещество, вызывающее ожог, особенно при попадании на слизистые оболочки, в частности на глаза. Ответственность за случившееся должны понести и лица, на которых возложена функция охраны периметра Верховной рады и всего правительственного квартала. Сейчас, во время карантина, вход в Раду ограничен даже для журналистов, имеющих аккредитацию. Зато некие „активисты“ (а по сути — преступники) спокойно совершают нападение на народных депутатов. Если президент Зеленский и его силовой блок неспособны навести порядок даже на территории парламента и гарантировать безопасность народных депутатов, они обязаны подать в отставку», — заявила она.

По мнению народной избранницы, в словах Волошина об украинском суверенитете нет ничего предосудительного.

«Что он сказал? Что украинский суверенитет отдан под внешнее управление. Тот, кто хочет это оспорить, должен спросить у президента Зеленского, почему он берет под козырек во время разговора с президентом Трампом и обещает ему назначить нужного и удобного, для интересов Трампа, генерального прокурора. Можно также полюбопытствовать у украинского правительства, почему Украина безоговорочно подписывается на любые условия Международного валютного фонда, какими бы кабальными они ни были. Если это не признаки внешнего управления страной, то тогда обрисуйте, пожалуйста, каким вы видите внешнее управление. Олег Волошин сказал то, что он думал и чувствовал. С ним можно соглашаться или нет, можно дискутировать или игнорировать, но его высказывание — это точно не побуждение к физическому насилию. От зеленки на его лице Украина не станет по-настоящему независимой державой», — подытожила она.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик, экс-губернатор Одесской области и глава харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик также встали на защиту парламентария Олега Волошина.

«Я считаю, что, конечно, должны понести наказание. Перед законом должны быть все равны. Я считаю, что это гнусная провокация. Думаю, следствие разберется, кто ее заказал. Для всех людей, которые защищают исполнителей, ясно, кто ее заказал. Я полностью поддерживаю своего коллегу Волошина и считаю, что такие действия в нашем обществе недопустимы», — отметил Скорик.

«Нападавшие на Волошина, безусловно, должны понести ответственность. Волошин ничего крамольного в своём выступлении не сказал. Все прекрасно понимают, что, к сожалению, наша страна находится под внешним управлением, так о какой независимости может идти речь? Может о том, что от граждан Украины уже ничего не зависит», — поделился своей точкой зрения Лесик.

Магистр государственной службы Валерий Клочок в то же время отметил, что человек, который является представителем государственной власти, должен быть осторожнее в своих высказываниях.

«Олег Волошин имеет статус народного депутата Украины, избранного конституционным образом на выборах в законодательный орган государства. Поэтому его высказывания об отсутствии суверенитета Украины с трибуны того же парламента были бы более искренними, если бы он просто сложил с себя полномочия в знак протеста против „внешнего управления“. И в этой части обвинения его коллег, призывы Волошина подпадают под признаки нарушения статьи 110 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено „наказание за публичные призывы лица, которое является представителем власти, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды“ — небезосновательны. Народному депутату стоит быть осмотрительным в таких заявлениях», — считает он.

Не исключает эксперт и того, что мотивацией выступления могло быть желание Волошина «сыграть на публику» и продержаться на острие информационной волны.

Итак, нападение, ожоги, зелёнка — далеко не предел тому, что может случиться с оппозиционным политиком, посмевшим поставить под сомнение внешние и внутренние устои украинской политики. Случай с Волошиным, может, не самый радикальный, но однозначно показательный, демонстрирующий, что любое отклонение от «генеральной линии партии» чревато серьёзными последствиями, в том числе и для физического здоровья. А это значит, что Украина, даже при президенте Зеленском, остаётся страной, чуждой свободе слова, независимому мнению и другим присущим демократическому обществу институтам.

Артем Бузила

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