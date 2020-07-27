Шапито по-украински: нардепа у Рады облили зеленкой, он дал в глаз
21 июля под стенами Верховной рады Украины было совершено нападение на народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. Народного избранника несколько раз ударили и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог глаза. Кроме него, под раздачу попали два парламентария от пропрезидентской партии «Слуга народа» — Евгений Шевченко и Александр Кабанов, которые проходили мимо. По словам Волошина, в нападении виновны представители партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Как заявил сам нардеп, один из нападавших кричал, что является членом этой политической силы.
Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное красящим веществом. Им действительно оказался общественный активист и деятель, ветеран АТО Александр Погребинский, являющийся членом партии Петра Порошенко. Соратник нападавшего затем вступил в перепалку с Волошиным, заявив, что он «за суверенную Украину». В свою очередь народный избранник ответил, что «суверенную Украину отдали МВФ». После задержания Погребинского народные депутаты от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь и Ростислав Павленко попытались забрать его из отделения полиции в Киеве, но получили отказ.
Хотелось бы напомнить, что предтечей произошедшего стало выступление Волошина в Раде на прошлой неделе во время рассмотрения заявления парламентариев относительно нелегитимности проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории Крыма и городе Севастополе. Тогда оппозиционер заявил, что украинский суверенитет «предан полностью внешнему управлению», а «страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над Крымом».
На заявление бурно отреагировали депутаты других фракций и депутатских групп националистических и провластных взглядов. Глава депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко назвал высказывание Волошина «плевком, который был осуществлен во имя памяти миллионов украинцев, которые погибли, сражаясь за независимость Украины», и потребовал от главы парламента «надлежащей реакции». А глава фракции «Голос» Сергей Рахманин подчеркнул, что во время войны такие намеки на нарушение территориальной целостности страны являются преступлением.
В итоге нардепы фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Слуга народа», а также представители депутатских групп «За будущее» и «Доверие» потребовали, чтобы спикер Верховной рады Дмитрий Разумков направил запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина.
Сам Разумков отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые «хоть как-то будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства», недопустимо.
Коллега Волошина по фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антонина Славицкая убеждена, что нападавшие на Волошина люди обязательно должны понести наказание, добавив, что, если президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии гарантировать безопасность народным избранникам, должен сложить полномочия главы государства.
По мнению народной избранницы, в словах Волошина об украинском суверенитете нет ничего предосудительного.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик, экс-губернатор Одесской области и глава харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик также встали на защиту парламентария Олега Волошина.
«Нападавшие на Волошина, безусловно, должны понести ответственность. Волошин ничего крамольного в своём выступлении не сказал. Все прекрасно понимают, что, к сожалению, наша страна находится под внешним управлением, так о какой независимости может идти речь? Может о том, что от граждан Украины уже ничего не зависит», — поделился своей точкой зрения Лесик.
Магистр государственной службы Валерий Клочок в то же время отметил, что человек, который является представителем государственной власти, должен быть осторожнее в своих высказываниях.
Не исключает эксперт и того, что мотивацией выступления могло быть желание Волошина «сыграть на публику» и продержаться на острие информационной волны.
Итак, нападение, ожоги, зелёнка — далеко не предел тому, что может случиться с оппозиционным политиком, посмевшим поставить под сомнение внешние и внутренние устои украинской политики. Случай с Волошиным, может, не самый радикальный, но однозначно показательный, демонстрирующий, что любое отклонение от «генеральной линии партии» чревато серьёзными последствиями, в том числе и для физического здоровья. А это значит, что Украина, даже при президенте Зеленском, остаётся страной, чуждой свободе слова, независимому мнению и другим присущим демократическому обществу институтам.