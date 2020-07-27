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Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области

Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательного штаба Шапши.

По данным областного избиркома, предполагаемый участник губернаторских выборов для регистрации себя в качестве кандидата должен собрать в свою поддержку подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число таких подписей должно составлять 5% от общего числа указанных депутатов и глав.

# Политика
По материалам: ria.ru

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