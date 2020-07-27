«Старая песня на новый лад»: Резников прокомментировал заявление Пескова о непричастности России к перемирию на Донбассе

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

РФ не хочет нести ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, но при этом в Кремле знают, что за невыполнение Минских соглашений Россия подвергается санкциям. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений», — сказал вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников.

Так он прокомментировал очередное заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не является стороной в конфликте. При этом, по информации украинских военных и разведчиков, все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донбасса, входят в состав 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ.

«Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу перемирия на Донбассе, боевики обстреляли позиции украинских военных.