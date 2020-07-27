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В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне

В Госдуме обратят внимание на попытки вмешательства в дела России извне
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне будет продолжать свою работу и намерена обратить внимание на попытки влияния на внутренние дела РФ на фоне подготовки к единому дню голосования в сентябре, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссия продолжает свою работу, и намерена обратить особое внимание на попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны в ходе подготовки к предстоящим 13 сентября региональным выборам", - сказал Пискарев.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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