Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева "скорее успокаивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее успокаивается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Хабаровском крае напряженной в течение недели, которую на посту врио главы региона провел Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна
ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна
Песков: Россия не стремится присоединиться к G7
Песков: Россия не стремится присоединиться к G7
В «новой церкви» Украины призывают к убийству Владимира Зеленского
В «новой церкви» Украины призывают к убийству Владимира Зеленского
Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные учения у границы с Арменией
Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные учения у границы с
В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд
Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд
В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом
Ильин день в 2020 году: приметы, поверья и народные традиции
Ильин день в 2020 году: приметы, поверья и народные традиции
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июля
Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
НТЭК заказала исследование о новых принципах работы в Арктике
НТЭК заказала исследование о новых принципах работы в Арктике
Накануне перемирия ВСУ обстреляли ДНР 120-мм минометами
Накануне перемирия ВСУ обстреляли ДНР 120-мм минометами

Топ на сегодня

Опрос: 49% британцев верят, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit
Опрос: 49% британцев верят, что Россия вмешивалась в референдум
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Дегтярев создаст совет для консультаций с хабаровскими общественниками
Тэхён приревновал Чонгука к Намджуну
Тэхён приревновал Чонгука к Намджуну
Экологичная обувь, платья из хлопка и комфортное белье: собираем универсальный летний образ из новых лукбуков
Экологичная обувь, платья из хлопка и комфортное белье: собираем

Еще по теме

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ