В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

Алексей Вольцев

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева "скорее успокаивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее успокаивается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Хабаровском крае напряженной в течение недели, которую на посту врио главы региона провел Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".