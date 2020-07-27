В «новой церкви» Украины призывают к убийству Владимира Зеленского

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть осужден и казнен как предатель Украины, заявил архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины (ПЦУ, «новая церковь») Афанасий (Шкурупий).

Шкурупий написал в Facebook, что с момента избрания Зеленского президентом он часто напевает: «Чому я нi снайпер, чому не стрiляю»…

«Это, вероятно, было ощущением, которое с каждым днем становилось все сильнее, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Зеленский этим поступком себя поставил вне закона», — пишет Шкурупий.

Решение убить Зеленского как «предателя Украины» у Шкурупия еще раз окрепло накануне телефонных переговоров главы украинского государства с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в конце минувшей недели. В частности, лидеры России и Украины позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе.

«Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики?Почему молчат националистические организации?Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!!!» — говорится в манифесте авторства Шкурупия на странице «архиепископа» в Facebook.

«Я гражданин Украины, сын своей Отчизны. Если она в опасности, то просто молиться уже мало. Крест в одной руке, пулемет в другой! Вы хотите, чтобы когда бьют мою мать, я только молился и ждал, что из этого выйдет? Жаль, возраст у меня уже немолодой. И я удивляюсь, почему украинская молодежь такая пассивная», — добавил Шкурупий.

Шкурупий пришел в ПЦУ из раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), в 2018 году. В УАПЦ он вошел в 2009 году после выхода из раскольнического «Киевского патриархата». Шкурупию 66 лет, он родом из Решетиловского района Полтавской области, по образованию учитель украинского языка и литературы. В молодости Шкурупий писал повести и рассказы из жизни украинской деревни в духе прозы «развитого социализма». На закате перестройки Шкурупий стал ярым украинским националистом. Кроме написания националистических повестей и рассказов, Шкурупий известен как переводчик православной литургики с «москальского» церковнославянского языка на украинский язык. Призывающий к убийству Зеленского раскольник в 1990-х годах также занимался пчеловодством в родном селе Малая Шкурупиевка.

Примечательно, что идея суда и казни над Зеленским у Шкурупия родилась во время его встречи с главой ПЦУ Епифанием (Думенко) и еще шестью иерархами ПЦУ. Руководство ПЦУ приехало на освящение храма ПЦУ в селе Бугаевка Изюмского района Харьковской области.