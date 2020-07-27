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Восемь процентов оптимистов: что думают украинцы об экономической ситуации в стране

Восемь процентов оптимистов: что думают украинцы об экономической ситуации в стране

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Около 70 процентов украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении — таковы данные соцопроса группы «Рейтинг», во время которого также были составлены свежие президентские рейтинги.


Так, согласно данным «Рейтинга», 19 процентов респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, а 68 процентов придерживаются противоположного мнения.

Более 60 участников опроса считают, что за последние полгода экономическое положение в Украине ухудшилось, 25 процентов — что оно не изменилось, и лишь 8 процентов респондентов заметили улучшение.

При этом 40 процентов украинцев ожидают ухудшения ситуации в ближайшие полгода, а 17 процентов — что она улучшится. 35 процентов участников опроса посчитали, что ситуация в стране не изменится.

«В длительной динамике процент тех, кто ожидает улучшения — падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26 процентов) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43 процента)», — отмечают социологи.

Также эксперты подчеркивают, что причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти. Четверть же респондентов считают, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса.

Соцопрос проводился 15−20 июля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что к падению экономики привело укрепление украинской национальной валюты в 2019 году.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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