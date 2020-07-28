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ЦИК рассмотрит вопрос о форме электронного бюллетеня на довыборах в ГД

ЦИК рассмотрит вопрос о форме электронного бюллетеня на довыборах в ГД
ЦИК РФ на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о форме электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутатов Госдумы, следует из проекта повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.

Ранее ЦИК принял порядок проведения электронного дистанционного голосования на довыборах в Госдуму, согласно которому проголосовать онлайн смогут жители Курской и Ярославской областей.

"О форме электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на цифровых избирательных участках 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)", - указано в проекте повестки.


Также Центризбирком на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о формах протоколов и сводной таблицы об итогах голосования, о результатах выборов, составляемых окружными избирательными комиссиями при проведении довыборов депутатов Госдумы, с учетом данных о голосовании на цифровых избирательных участках и дистанционном электронном голосовании.


Довыборы в Госдуму в связи с вакантными мандатами депутатов пройдут 13 сентября по четырем одномандатным округам: в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

# Политика
По материалам: ria.ru

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